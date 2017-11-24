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Ученые предложили догнать и изучить странный астероид Оумуамуа, залетевший в Солнечную систему. Расчеты показывают, что гиперболическая скорость астероида составляет 26 км/c – что значительно больше скоростей, когда-либо достигнутых любыми рукотворными космическими аппаратами.

Учитывая скорость тела, уже в мае 2018 года он удалится от Солнца на расстояние орбиты Юпитера.

"Помимо научного интереса в получении данных с этого объекта, попытка догнать его может расширить текущие технологические границы исследования космоса. Поэтому проект "Лира" интересен не только с научной точки зрения, но и в терминах технологических вызовов, которые он представляет", — считают авторы исследования.

Учитывая все сложности, возможная миссия к астероиду Оумуамуа будет строиться на трех компромиссах. Это компромисс между временем полета и скоростью аппарата, компромисс между временем полета и датой запуска.

При этом выбор в пользу высокой скорости аппарата в попытках быстрее догнать астероид будет осложняться тем, что достигнув его, зонд будет иметь мало времени для его изучения из-за большой разности скоростей.

"Реалистичным мог бы быть запуск через 5-10 лет (2023-2027 годы). Тогда при скорости аппарата от 33 до 76 км/с время миссии займет от 5 до 30 лет", — рассчитали авторы исследования. авторы выражают надежду, что запустить миссию к загадочному астероиду помогут новые технологие, наподобие солнечного паруса, или тех, что предложены в проекте Breakthrough Starshot