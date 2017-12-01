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Индийские, британские и датские ученые раскрыли секрет того, как Индская цивилизация, считающаяся древнейшей в мире, существовала якобы без крупной реки. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

В период своего существования (около 4,6-3,9 тысячи лет назад) Индская цивилизация процветала между системами Ганга-Джамны и Инда вдали от основных рек. Ученым удалось обнаружить крупный водный канал, который в древности проходил через поселения цивилизации и был частью современной реки Сатледж.

Проведенная специалистами датировка показала, что канал примерно восемь тысяч лет назад поменял свой курс. Это привело к сокращению наводнений, в то же время источником воды в долине были сезонные дожди.

Как наука решает вопрос подлинности легендарного артефакта В 2016 году ученые из Индии представили свидетельства, что Индская цивилизация может быть самой древней в мире.

Индская (Хараппская) цивилизация существовала в долине реки Инд. В ее городах имелись канализация и общественные туалеты, а в деревнях — ирригационные системы. Наиболее вероятными представителями культуры были носители дравидийских языков. Индская цивилизация пришла в упадок к XVII веку до нашей эры. Одной из наиболее вероятных причин этого считается вторжение предков современных иранцев и индийцев.

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