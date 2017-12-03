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Фото Артем Женков (Баложи)

В ночь с 3 на 4 декабря в небе можно наблюдать так называемое суперлуние: спутник Земли подойдет к нашей планете максимально близко и будет выглядеть необычайно большим. Об этом сообщают ученые НАСА. Суперлуние.

На странице mixnews.lv в facebook журналисты радио Baltkom Вадим Радионов и Константин Ранкс устроили видеоохоту за супрелуной вместе со слушателями, которые присылали свои фотографии астронамического явления.

Несмотря на облачность Луна иногда показывалась, что позволяло ее зафиксировать средствами наблюдения.

Фото Константин Ранкс (Юрмала)

Суперлунием называется полная Луна, достигшая точки перигея — позиции, в которой естественный спутник Земли, двигаясь по эллиптической орбите, максимально сближается с нашей планетой. В период суперлуния небесное тело будет казаться на 30% ярче и на 14% больше, чем в момент обычного полнолуния. Кроме того, полная Луна обычно окрашивается в оранжевые тона.

Фото Вадим Радионов (Рига)

Примечательно, что этой зимой произойдет так называемое тройное суперлуние. Второй раз это явление ожидается в ночь на 2 января, а третий — 31 января. Январское суперлуние будет сопровождаться полным лунным затмением. Целиком его удастся увидеть только на Дальнем Востоке, в Москве суперлуние будет наблюдаться лишь частично. "Суперлуния — это прекрасная возможность для людей начать наблюдать за Луной не просто один раз, а при любом удобном случае", — говорит Ной Петро, научный сотрудник Центра космических полетов НАСА имени Годдарда.

Морской геолог, журналист радио Baltkom Константин Ранкс рассказывает о суперлуне.