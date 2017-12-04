Наука |

Лекарство нового поколения, которым врачи лечили ВИЧ-инфицированного больного от рака легких, снизило количество зараженных вирусом клеток.

Об этом пишет портал Дни.ру со ссылкой на исследование французских медиков, опубликованное в журнале Annals of Oncology.

"В онкологии хорошо известно, что препараты, которые блокируют иммунные контрольные точки, эффективно восстанавливают иммунную защиту, чтобы сопротивляться раку. Полагали также, но еще экспериментально не показали, что эти же блокаторы могут пробудить и ВИЧ-инфицированные клетки", — рассказал руководитель исследования глава онкоотделения профессор Жан-Филипп Спано.

Врачи онкоотделения госпиталя Пити-Сальпетриер в Париже (Франция) наблюдали 51-летнего ВИЧ-инфицированного с рецидивом раком легких.

После неудачного курса химиотерапии и операции, которая не привела к выздоровлению, мужчину стали лечить препаратом нового поколения — ниволумабом (nivolumab). Всего за один год ему ввели 31 инъекцию.

Отмечается, что в начале лечения в образцах крови пациента ВИЧ не обнаружили, но затем количество вирусных клеток росло. И лишь на 120-й день препарат начал влиять на иммунную систему и число ВИЧ-инфицированных клеток начало резко снижаться.

Благодаря этому удалось прийти к выводу, что лечение против рака можно применять и для ВИЧ-больных независимо от того, есть ли у них рак: препарат работает как на ВИЧ-резервуарах, так и на опухолевых клетках.

Ученые также подчеркнули, что пока такой способ излечения не доказан и с его помощью удалось избавить от болезни только одного человека. В ближайшее время медики намерены оценить результаты проводимых ими клинических исследований и понять, насколько токсичен препарат для людей.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com