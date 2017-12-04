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Ученые из Университета Милано — Бикокка в Италии заявили, что движение почв и грунта на Марсе происходит на чудовищных скоростях. Самый "медленный" оползень, по данным ученых, может иметь скорость движения до 150 метров в секунду.

Марсианские оползни, по словам ученых, помимо высокой скорости имеют и большие размеры — отдельные оползни имеют в длину до 40 километров. Они же, как отмечают астрофизики, и самые быстрые: крупные оползни могут "разгоняться" до чудовищной скорости — более 700 километров в час.

Эти оползни-ураганы были обнаружены учеными на одном из самых известных участков планеты — долины Маринер. Гипотеза о термокарстовой активности и эрозии марсианской почвы была доказана ещё в 1970-х, однако лишь с появлением современных зондов и телескопов учёные стали понимать, что именно может ожидать первых колонистов на Марсе.

Источник: life.ru