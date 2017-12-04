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Сотрудники Тель-Авивского университета узнали: пропуск завтрака грозит ожирением, диабетом 2-го типа, гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, передает Lenta.ru. Негативный эффект от пропуска завтрака был доказан на примере 18 человек с избыточным весом, страдающих диабетом, и 18 человек с нормальной массой тела.

В один день добровольцы завтракали и обедали, а в другой день они только обедали. При этом их кровь анализировали на концентрацию особых белков - маркеров активности генов, связанных с процессом пищеварения. Параллельно учитывались уровни сахара, инсулина, глюкагоноподобного пептида-1 (важен для пищеварения) и дипептидилпептидазы-4 (помогает регулировать иммунитет).

Оказалось, когда добровольцы завтракали, у них наблюдалась нормальная экспрессия генов, активизирующихся в строго определенное время суток.

Этот факт помогал регулировать массу тела, давление, работу эндотелия, выстилающего сосуды изнутри, не давал развиваться атеросклерозу. При пропуске завтрака регистрировались скачки сахара в крови и снижение чувствительности к инсулину в остальное время суток. Люди становились более склонными к полноте, даже если не переедали.

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