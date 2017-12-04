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Если каждый день съедать по 40 граммов сыра, то можно снизить риск развития инсульта и сердечного приступа, показало последнее исследование Университета Сучжоу. Как отмечает The Deccan Chronicle, в сыре много витаминов, минеральных веществ и белка, что вкупе помогает организму противостоять сердечно-сосудистым заболеваниям.

Известно, что в рамках исследования ученые обнаружили: сыр повышает уровень "полезного холестерина", одновременно снижая концентрацию "плохого холестерина". При этом в сыре есть кислота, не дающая забиваться сосудам. Кстати, ранее ученые Корейского университета провели исследование на круглых червях и узнали: бактерии Propionibacterium freudenreichii, используемые в процессе производства сыра Эмменталь, положительно влияли на иммунную систему и снижали уровень воспаления в организме червей.

Propionibacterium freudenreichii отвечают за ферментацию и образование дырок в сыре. Исследователи говорят: благодаря Propionibacterium freudenreichii продолжительность жизни червей увеличивалась. Бактерии успешно боролись со старением. Видимо, дело в том, что бактерии превращают лактат (молочную кислоту) в ацетат, пропионат и углекислый газ. Согласно данным предыдущих исследований, ацетат и пропионат укрепляют иммунитет у людей. Кроме того, известно: некоторые молочнокислые бактерии (например, Weissella koreensis и Weissella cibaria) продлевают жизнь червей.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download