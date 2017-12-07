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Специалисты составили список катастроф, которые могут привести к гибели всего живого на Земле. В топ‐5 этого не слишком оптимистичного рейтинга вошли таящиеся в космосе опасности, сообщил портал ToDay News Ufa.

Наибольшую угрозу, по версии ученых, представляет для человечества Солнце. Поскольку небесное светило обеспечивает благополучие Земли, то и любые перемены на звезде могут погубить планету.

На втором месте оказалась Галактика Андромеда. Через каких-нибудь пять миллиардов лет она может поглотить Млечный Путь.

Замыкает тройку основных опасностей, которые грозят Земле из космоса, черные дыры. Ученые заявили, что выброшенный одной из них поток плазмы в сторону планеты полностью сожжет ее.

Звезды, которые движутся к Земле, стали четвертой вероятной причиной гибели всего живого. Специалисты подсчитали, что через сотни миллионов лет, приблизившись к планете, они разорвут ее на части своей гравитацией.

Замкнули топ-5 астероиды. Ученые не исключают, что уничтожившие когда-то динозавров космические тела могут сыграть роковую роль и в судьбе человечества.

Источник: _360tv.ru___