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Дыра на Солнце подготовила неприятный сюрприз для землян. Руководитель центра космической погоды РАН Сергей Гайдаш рассказал ТАСС, что ждет жителей планеты в новогоднюю ночь. По словам эксперта, небольшая магнитная буря, начавшаяся на Земле 4 декабря, скоро утихнет, однако повторится в ночь на 1 января.

Ученый рассказал ТАСС, что метеопрогноз основан на вращении Cолнца вокруг своей оси. "31 декабря Солнце сделает один оборот вокруг своей оси и снова повернется к Земле корональной дырой, которая и вызвала нынешнюю бурю", - добавил Гайдаш. По словам специалиста, астрономы уже целый год наблюдают эту дыру рядом с полярной областью Солнца.

Пик магнитной бури пришелся на 5 декабря. Она не вызвала больших сбоев в работе сложной аппаратуры. Отмечается, что магнитные бури плохо влияют на здоровье людей, имеющих хронические заболевания, на работу электронной аппаратуры и даже навигационные способности перелетных птиц.