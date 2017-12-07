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Ученые из Университета Пенсильвании выяснили: уже когда мы только видим пищу, наши нейроны голода "выключаются". Если же поесть не удается, они вновь активируются. Употребление небольших порций пищи в течение дня ослабляет реакцию мозга на запах и вид пищи. Так, это эффективный способ борьбы с перееданием и ожирением, пишет The Daily Mail.

Ранее исследователи выяснили, что AgRP-нейроны, расположенные в гипоталамусе, контролируют аппетит. У голодных мышей активность этих нейронов была повышена. А в процессе употребления пищи или вдыхания ее запаха активность AgRP-нейронов снижалась. Нейроны оставались "выключенными" только в том случае, если животным удавалось поесть.

Новое исследование показало: когда мышам давали ​​еду, активность нейронов быстро уменьшалась. Она оставалась низкой во время и после еды. Вид и запах незнакомой пищи (клубничного геля, не содержащего калорий) не влияли на активность AgRP-нейронов. После употребления геля активность нейронов снижалась, но всего на 200 секунд.

Затем специалисты использовали гель, содержащий калории. В этом случае активность нейронов дольше оставалась низкой. Через некоторое время гель стал ассоциироваться у мышей с насыщением, и активность AgRP-нейронов начала уменьшаться в ответ на вид и запах геля.

По словам исследователей, введение грызунам комбинации гормонов, обычно высвобождающихся во время переваривания пищи, способствовало снижению активности AgRP-нейронов. Такой метод лечения уже применяется у людей, но требуемые дозы нередко приводят к появлению тошноты.

У мышей признаков побочных эффектов не было, так как ученые использовали низкие дозы. Специалисты планируют продолжить исследования. Пока они советуют есть часто и понемногу. Это поможет поддерживать активность AgRP-нейронов на постоянном уровне. Кроме того, такой режим питания позволяет избежать скачков глюкозы в крови.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download