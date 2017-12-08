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Британские ученые доказали, что голоданием можно победить диабет второго типа. В их исследовании участвовали 298 человек в возрасте от 25 до 65 лет. Все они страдали диабетом за последние шесть лет. Об этом говорится в научной статье, опубликованной в журнале The Lancet, аннотацию которого приводит Science Alert.

Людей разделили на экспериментальную и контрольную группы. Для первой категории была разработана специальная программу по снижению веса, они придерживались строгой диеты. Их рацион составлял всего 853 калории в день на протяжении трех месяцев.

В результате диабет второго типа перешел в стадию ремиссии почти у 90%. Они потеряли 15 килограммов. У большинства симптомы диабета ослабли.

Во второй категории испытуемых результаты оказались другими. Они проходили стандартное лечение диабета, и похудели всего лишь на один килограмм.

Ученые пришли к выводу, что особая диетическая программа может победить диабет второго типа, который, по их словам, уже можно не считать пожизненной и хронической болезнью.

Сахарный диабет типа — это эндокринное заболевание, большинство диабетиков страдает от избыточной массы тела.

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Выяснилось, что у всех этих людей одинаковый уровень холестерина в крови и одинаковое соотношение роста с весом.