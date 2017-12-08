Ученые: телевизор опасен для мужской потенции
Этим вопросом задались специалисты из Гарвардского университета, а в качестве вида досуга и предмета своего исследования, они выбрали просмотр телепередач. Прежде всего, они в ходе своего исследования пришли к выводу, что свободное времяпрепровождение влияет на сексуальную жизнь мужчин совсем не меньше, чем работа.
Чтобы подтвердить свои выводы, ученые Гарварда систематизировали результаты предыдущих исследований, проведенных еще 2 -3 года тому назад. На их основании были сформулированы выводы, которые в полном изложении опубликованы в британском спортивно-медицинском издании British Journal of Sports Medicine.
В докладе содержится информация о том, что в итоге многомесячных наблюдений за мужчинами (к исследованию привлекли 189 студентов в возрасте от 18 до 22 лет с отменным состоянием здоровья), было установлено, что при просмотре телевизионных передач в течение десяти и более часов ежедневно, возникает реальная угроза семени.
Главной причиной такого является то, что человек, который проводит время у телевизора – малоактивен, а это ведет к проблемам, связанным и с половой активностью. Ученые Гарварда даже подсчитали, что при таком режиме, активность молодого мужчины снижается на 14%. Можно от себя добавить, что вывод британских специалистов не вызывает сомнения, потому что десятичасовое пребывание у телевизора может привести и не только к сексуальным расстройствам.
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