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Старение мозга, а также потеря остроты ума и ухудшение памяти в преклонном возрасте происходят в результате накопления в геномах нервных клеток случайных мутаций, выяснили специалисты из Гарварда Статья об этом опубликована в журнале Science.

К такому выводу ученые пришли после расшифровки ДНК около 150 одиночных нейронов, которые были извлечены из гиппокампа и префронтальной коры мозга трех десятков давно умерших людей. Используемый материал хранится в биобанке Национальных институтов здоровья США.

Как пояснил научный сотрудник Гарвардского университета Кристофер Уолш, ранее специалистам не удавалось расшифровать геномы ряда клеток, что не позволяло точно ответить на вопрос, накапливаются ли мутации в ДНК нейронов, которые не делятся и не обновляются.

Генетики выяснили, что с годами число мутаций в головном мозге растет. Причем это происходит с разной скоростью в гиппокампе и префронтальной коре. Так, проблемы с запоминанием информации в старости исследователи связывают в тем, что мутации в клетках гиппокампа происходят быстрее, чем в нейронах коры.

Возрастные мутации в нейронах являются следствием ошибок при починке разрывов в ДНК и повреждения ее нити при появлении молекул оксидантов в ядре клеток, выяснили ученые.

В результате генетики заключили, что мозг человека стареет именно из-за накопления мутаций в клетках, а не по какому-то единому сценарию, определяющему жизнедеятельность всех клеток.

А поскольку исследователям стала известна причина появления мутаций, то теперь и ясно в каком направлении нужно работать, чтобы снизить до минимума процессы, провоцирующие старение мозга.

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