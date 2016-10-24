Эксперты рассказали, что может влиять на сексуальную ориентацию мужчин
Работу комментирует генетик, генеральный директор Genotek Валерий Ильинский: "Обнаруженный генетический вариант, расположенный в гене NKAIN3 на 8-й хромосоме, может играть важную роль в работе нервной системы. Ген отвечает за формирование одной из частиц натрий-калиевого клеточного насоса, оказывающего влияние на функционирование нейронов. Еще в работе было обнаружено еще два региона в геноме человека (расположенные на 13-й и 14-й хромосомах), которые могут также быть ассоциированными с мужской сексуальной ориентацией".
По словам исследователей, описанная мутация может передаваться и от отца, и от матери. Ильинский напоминает, что исследователи учитывали результаты предыдущей научной работы, опиравшейся на анализ генома более 23000 человек. Это значительно сузило зону поиска.
Источник: meddaily.ru;фото freeimages.com, pexels.com-Free Download