Эксперты давно высказывали предположения о наличии связи сексуальной ориентации и генов. И последняя работа, появившаяся в авторитетном издании Scientific Reports, лишь подтверждает это. Как передает "Forbes" , было проведено исследование более 2000 мужчин (учитывались особенности генома и сексуальная ориентация). Оказалось, все сводилось к отдельным генам.

Работу комментирует генетик, генеральный директор Genotek Валерий Ильинский: "Обнаруженный генетический вариант, расположенный в гене NKAIN3 на 8-й хромосоме, может играть важную роль в работе нервной системы. Ген отвечает за формирование одной из частиц натрий-калиевого клеточного насоса, оказывающего влияние на функционирование нейронов. Еще в работе было обнаружено еще два региона в геноме человека (расположенные на 13-й и 14-й хромосомах), которые могут также быть ассоциированными с мужской сексуальной ориентацией".

По словам исследователей, описанная мутация может передаваться и от отца, и от матери. Ильинский напоминает, что исследователи учитывали результаты предыдущей научной работы, опиравшейся на анализ генома более 23000 человек. Это значительно сузило зону поиска.

Источник: meddaily.ru;фото freeimages.com, pexels.com-Free Download