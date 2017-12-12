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Исследователи из Университета Аалто проанализировали данные смартфонов. Специалисты хотели больше узнать о поведении людей. Ученые выяснили: круг общения у людей, ложащихся спать поздно, был шире по сравнению с теми, кто ложился рано, рассказывает The Hindustan Times.

Также специалисты обнаружили, что "совы" больше общались с представителями своего хронотипа (с теми, кто тоже ложился поздно). По словам исследователей, смартфоны являются ценным источником информации. Звонки, сообщения и электронные письма позволяют оценить общительность человека, а период использования смартфона помогут определить его хронотип. Вероятно, выводы ученых поспособствуют разработке новых методов диагностики и лечения психических расстройств.

Кстати, до этого специалисты установили: "жаворонки" питаются правильнее, чем "совы". В исследовании приняли участие почти 2000 человек. Ученые сравнили рацион питания "сов" и "жаворонков". Оказалось, что люди, ложившиеся поздно, ели больше сладкого на завтрак. Кроме того, ночью они ели много вредных продуктов чаще, чем "жаворонки".

Источник: meddaily.ru;фото freeimages.com, pexels.com-Free Download