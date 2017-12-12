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Ученые из Манчестерского университета, Университета Окленда, Южно-австралийского института исследований и разработок и Гарвардского университета провели масштабное исследование, в ходе которого была установлена главная причина развития слабоумия.

По данным ученых, такие тяжелые заболевания, как синдром Хантингтона, развиваются при высоком содержании в организме мочевины.

Ученые отмечают, что высокое содержание мочевины может провоцировать развитие других нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона.

Масс-спектрометрический анализ позволил учёным выяснить, что для развития заболеваний нормальный уровень мочевины в организме человека должен быть превышен в четыре раза.

По данным медиков, даже незначительное увеличение уровня содержания мочевины в организме требует серьезного внимания — ранняя диагностика позволит вовремя назначить препараты для снижения уровня аммиака в организме и избежать нейродегенеративных процессов.

Фото: life.ru

Фото: unsplash.com