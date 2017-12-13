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Сотрудники Северо-Западного университета рекомендуют людям с ранней стадией болезни Паркинсона выполнять физические упражнения высокой интенсивности. Это затормозит развитие заболевания. В исследовании приняли участие 128 человек с ранней стадией болезни Паркинсона в возрасте от 40 до 80 лет, передает UPI.com.

Добровольцы еще не начали принимать лекарства от болезни Паркинсона. Участников разделили на три группы. Первая группа три раза в неделю в течение 6 месяцев выполняла физические упражнения высокой интенсивности, вторая - упражнения умеренной интенсивности, а третья группа была контрольной.

Исследование показало, что интенсивные тренировки предотвращали усугубление таких симптомов заболевания, как потеря контроля над мышцами, тремор, медлительность, скованность и нарушение равновесия. Тренировки были безопасны. Упражнения умеренной интенсивности не замедляли прогрессирование болезни. По словам специалистов, необходимы дальнейшие исследования.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download