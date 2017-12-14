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Теоретическое описание поведения материи внутри черных дыр разработали физики из Математического института имени Стеклова. В своей работе, опубликованной в Journal of High Energy Physics, они нашли способ примирить квантовую физику и теорию гравитации. Об этом рассказывает РИА Новости.

По словам авторов, в своей работе они пользовались так называемым "голографическим принципом", согласно которому двухмерную квантовую систему на границе специально искривленного 3Д-пространства можно описать при помощи классической гравитационной физики.

С недавних пор ученые стали рассматривать черные дыры в качестве двухмерных объектов - своеобразных космических "голограм", где пространство ближе к краям сжимается, а брошенный по прямой объект возвращается к точке начала полета.

Согласно расчетам ученых, в черной дыре может наблюдаться аналог термодинамического равновесия, как и в "нормальной" Вселенной. Проверить это можно экспериментальным путем, сталкивая частицы, охлажденные до температур, близких к абсолютному нулю.

Источник: ren.tv

Фото: pixabay.com