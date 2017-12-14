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Марихуана может предотвратить появление умственных проблем у 50% ВИЧ-инфицированных. Как передает The Daily Mail, пациенты, употребляющие марихуану, имеют меньше воспалительных белых кровяных клеток. И это позитивно сказывается на их когнитивных способностях. Дело в том, что при инфицировании ВИЧ в мозге человека наблюдается постоянное воспаление, ведь иммунитет пытается побороть вирус.

Ученые из Мичиганского Университета констатируют, что у употребляющих марихуану показатели воспаления вполне сравнимы с данными здоровых людей. То есть уменьшение числа иммунных воспалительных клеток может замедлить или даже остановить воспалительный процесс. Это даст возможность дольше сохранять когнитивные функции на нормальном уровне.

Вывод был сделан по итогам анализа образцов крови, забранных у 40 пациентов с ВИЧ. Некоторые из них употребляли коноплю. Ученые оценили эффект, производимый тетрагидроканнабинолом (отвечает за наркотические свойства марихуаны) на иммунные клетки (белые кровяные клетки). Люди, не употреблявшие марихуану, оказалось, имели очень высокую концентрацию воспалительных клеток.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download