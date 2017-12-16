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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщило о приближении к Земле крупного астероида. По расчетам NASA, астероид Фаэтон приблизится к Земле 16 декабря, передает РИА Новости.

Астероид диаметром 4,8 километра пролетит в десяти миллионах километров от Земли. Это расстояние в 27 раз превышает расстояние до Луны. В следующий раз подобное сближение произойдет в 2093 году. Астероид Фаэтон NASA считает потенциально опасным небесным телом, в случае столкновения с Землей он может нанести планете существенный урон.

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