Наука |

В новом исследовании сотрудников Университета Гриффита приняли участие 150 женщин. Участницам показывали фото мужских тел и просили оценить их привлекательность. Специалисты обнаружили: представительницам прекрасного пола нравились сильные мужчины, сообщает The Deccan Chronicle.

Участниц чаще всего привлекали хорошая физическая форма, сильная верхняя часть тела, широкие плечи и большая сила хвата. Ни одна женщина не назвала физически слабого мужчину привлекательным. По трем параметрам (силе, росту и весу) можно было точно предсказать привлекательность мужского тела.

Однако сила была для женщин гораздо важнее роста и веса. Так, привлекательность мужчины на 70% зависела от его силы. По словам исследователей, женщины чувствуют, что сильные мужчины имеют преимущество в борьбе, поэтому предпочитают их. Это эволюционный механизм.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download