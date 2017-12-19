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По данным центров по контролю и профилактике заболеваний США, за год в мире от сезонного гриппа может погибнуть 646 000 человек. Показатели смертности варьируются от 291 000 до 646 000 человек в год (в зависимости от штамма). Ранее предполагалось, что сезонный грипп уносит жизни от 250 000 до 500 000 человек в год, передает The Hindustan Times.

Специалисты выяснили: уровень смертности от сезонного гриппа выше всего в бедных уголках мира и среди пожилых людей. Так, чаще всего от него умирают люди в возрасте 75 лет и старше и жители Тропической Африки. В странах Восточного Средиземноморья и Юго-Восточной Азии смертность ниже, но она тоже высока. По словам ученых, смерти от осложнений гриппа (к примеру, болезней сердца) были исключены.

Исследователи подчеркивают важность профилактики гриппа. Они считают, что грядущий сезон гриппа будет сложным. Специалисты надеются на появление универсальной вакцины против гриппа. Кстати, недавно российские ученые создали вакцину против гриппа для аллергиков и беременных. В новой вакцине в три раза меньше чужеродных белков. Однако иммунитет вырабатывается быстро за счет особого компонента - полиоксидония.

1 декабря были зарегистрированы четыре первых в этом сезоне случая заболевания гриппом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), который ведет мониторинг острых инфекций верхних дыхательных путей и гриппа.

Как сообщила представитель ЦПКЗ Илзе Арая, число случаев заболевания гриппом может увеличиться в декабре, а эпидемия может начаться в начале января.

Согласно статистическим данным, от гриппа в Латвии прививаются менее 1% населения.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download