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Мигрень наследственная болезнь, в 60% случаев передается по женской линии. Риск получить недуг от папы - всего 20%. А если страдают оба родителя, вероятность заболеть повышается до 90%. Правда, у большинства женщин после менопаузы недуг проходит сам собой. По словам врача-невролога, кандидата медицинских наук Алексея Сергеева, существует "демографический портрет" больного с мигренью: чаще всего это женщина, перфекционист, с повышенной ответственностью, которая работает с 7 до 23 часов, курит, имеет избыточную массу тела.

Некоторые жертвы мигрени, насмотревшись рекламы по телевидению, покупают анальгетики, которые принимают через день, а то и чаще. В итоге лекарство, которое поначалу хоть как-то притупляло мигрень, уже не помогает. Мигрень требует новых средств спасения, и человек хватается за другие препараты, увеличивает дозировку. Порой у неврологов на приеме оказываются пациенты, которые на протяжении долгих лет принимали по 3 таблетки комбинированного анальгетика ежедневно. И помочь им непросто.

На самом деле, с проблемой легко справиться, если принять правильную таблетку из класса препаратов триптанов в самом начале приступа. Это купирует приступ. Терпеть боль от мигрени нельзя. Принимать меры следует в течение первых 30 минут приступа. Также следует избегать раздражителей, вызывающих приступы. У каждого пациента свой личный "пусковой крючок". Поэтому грамотные неврологи предлагают пациентам вести своеобразный дневник (когда приходила мигрень, что ели в этот день, что пили, сколько часов спали, как интенсивно работали).

Медики констатируют: иногда достаточно вести оптимальную по нагрузкам жизнь, исключить как гиподинамию, так и физическое и умственное переутомление; не поднимать тяжестей. Завтракать и обедать следует в положенное время. Не стоит увлекаться разгрузочными диетами, поскольку приступ голода может запустить мигрень. Врачи советуют не допускать запоров, спать на ортопедических матрасе и подушке (они наладят кровоток по сонной артерии), не засиживаться за телевизором, ноутбуком и планшетом (мигрень может спровоцировать частое мелькание экрана).

Женщинам важно внимательно отслеживать состояние во время менструации и в дни, когда меняется погода, по возможности избегать стрессов. Пациентам рекомендуют принимать контрастный душ, ходить в бассейн и сауну. Некоторые врачи предлагают делать контрастные холодные и горячие компрессы по такому методу: приложите к голове на полминуты сначала отжатое горячее полотенце, затем холодное, и так пару раз. Через несколько дней держать компрессы уже до 1,5 минуты и менять их до шести раз. Помните: раздражитель, который однажды стал причиной приступа, в другой раз может и не вызвать у вас мигрень, и наоборот. Как правило, для провокации приступа необходимо сочетание двух или более раздражителей.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download