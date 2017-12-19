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По данным ряда исследований, использование социальных сетей может негативно отражаться на здоровье. Однако исследователи компании Facebook заявляют: все не так однозначно. Эффект зависит от того, для чего человек пользуется соцсетью. По словам специалистов, взаимодействие с друзьями в соцсети положительно влияет на психологическое состояние.

Эксперты рассказали об исследовании, в котором приняли участие студенты Мичиганского университета. Добровольцев разделили на две группы. Первая группа просто читала новости на Facebook, а вторая размещала в соцсети посты либо общалась там с друзьями. В конце дня настроение оказалось хуже у участников из первой группы, пишет The Hindustan Times.

Кроме того, специалисты упомянули исследование, проведенное ими в сотрудничестве с профессором из Университета Карнеги-Меллон. Было установлено, что получение и отправка личных сообщений, а также размещение постов и комментариев на страницах других пользователей способствуют повышению уровня психологического благополучия.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download