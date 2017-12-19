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Люди, живущие в западных странах, в ближайшие 10-20 лет полностью откажутся от привычных спиртных напитков. Такой прогноз сделал Дэвид Натт, профессор Королевского колледжа Лондона. По его словам, в будущем все перейдут на синтетические вещества, имитирующие алкоголь, но при этом не вызывающие похмелья и прочих неприятных последствий, пишет Zee News.

"Алкосинт" - молекулы, имитирующие приятные эффекты алкоголя, но лишенные токсичности. Именно им предстоит изменить представление людей о спиртных напитках. В целом в перспективе люди станут гораздо реже употреблять настоящие алкогольные напитки, перейдя на синтетические аналоги.

Многие практики социализации связаны с распитием спиртных напитков. Они помогают установить контакт с другими людьми и разрядить обстановку. Синтетический заменитель сохранит указанные эффекты, но не навредит печени, сердцу, сосудам, мозгу и прочим органам. Производством заменителя собирается заняться компания Alcarelle. Новые напитки должны поступить в продажу к началу 2020-х годов. Стоит отметить, помимо алкоголя, люди будущего полностью перейдут на электронные сигареты, по мнению профессора.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download