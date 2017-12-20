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Ученые из Калифорнийского университета проанализировали данные крупного исследования, в котором приняли участие около 10000 человек. 1678 добровольцев прошли полное офтальмологическое обследование. У 84 из них (5%) выявили глаукому - прогрессирующее заболевание, приводящее к необратимой слепоте.

Специалисты выяснили, какие напитки кофеином и без употребляли участники исследования за прошедший год. Также добровольцев спрашивали, как часто они пили эти напитки, передает Zee News. Исследование показало: ежедневное употребление чая (хотя бы один раз в день) уменьшало риск глаукомы. У любителей горячего чая вероятность развития глаукомы оказалась снижена на 74%.

Кофе с кофеином и без, чай без кофеина, холодный чай и другие прохладительные напитки не влияли на риск глаукомы. По мнению специалистов, дело в антиоксидантах, нейропротекторах и противовоспалительных соединениях, содержащихся в чае. Как известно, они защищают от болезней сердца, рака и диабета. Предыдущие исследования показали, что глаукома связана с окислением и повреждением нейронов.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download