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Исследователи из Калифорнийского университета проанализировали данные 1519 человек из США. Ученых интересовали чувства и эмоции участников. Исследование показало: богатые добровольцы чаще испытывали "эгоистичные" чувства и эмоции, такие как гордость и удовлетворение, передает The Indian Express.

Менее обеспеченные люди получали больше удовольствия от отношений. Их позитивные чувства в основном были связаны с другими людьми. К примеру, они испытывали любовь и сострадание. Кроме того, менее обеспеченные участники чаще замечали красоту в мире вокруг них и восхищались.

По словам ученых, состоятельные люди стремятся к независимости и самодостаточности. А людям с низким уровнем дохода их эмоции помогают установить тесные связи с другими и справиться с менее благоприятными условиями.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download