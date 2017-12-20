Исследователи: богатство пробуждает в людях эгоизм (1)
Исследователи из Калифорнийского университета проанализировали данные 1519 человек из США. Ученых интересовали чувства и эмоции участников. Исследование показало: богатые добровольцы чаще испытывали "эгоистичные" чувства и эмоции, такие как гордость и удовлетворение, передает The Indian Express.
Менее обеспеченные люди получали больше удовольствия от отношений. Их позитивные чувства в основном были связаны с другими людьми. К примеру, они испытывали любовь и сострадание. Кроме того, менее обеспеченные участники чаще замечали красоту в мире вокруг них и восхищались.
По словам ученых, состоятельные люди стремятся к независимости и самодостаточности. А людям с низким уровнем дохода их эмоции помогают установить тесные связи с другими и справиться с менее благоприятными условиями.
Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download
"Теперь пришло время, чтобы граждане Латвии приняли ответственное решение. В следующем Сейме есть место только для тех политических сил, которые уважают интересы граждан Латвии", — отмечает VL-ТБ/ДННЛ.
Лидер «Единства» С, Аболтиня назвала решение Затлерса историческим. Министр иностранных дел Гиртс Валдис Кристовскис заявил, что решение Затлерса оставит след не только в истории Латвии, но и всего мирового (!) развития демократии.
=======================================================
Председатель Сейма«Единства» Солвита Аболтиня считает, что в Латвии все еще нет другой политической силы, кроме "Единства", которая способна отстаивать правовые принципы, бороться с коррупцией, а также пытаться уменьшить роль денег в политике.