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Новое исследование, проведенное в Кембриджском университете, показало, что осознанность помогает справиться с накопленным стрессом. Под осознанностью понимается непрерывное отслеживание своих текущих переживаний, когда человек фокусируется на настоящем моменте, стараясь не отвлекаться на события прошлого или мысли о будущем, передает The Daily Mail.

В исследовании приняли участие студенты в возрасте 18 лет и старше без серьезных психических расстройств. Добровольцы сдавали экзаменационную сессию. Первая группа (половина участников) в течение 8 недель посещала занятия, развивающие осознанность, и получала стандартную психологическую поддержку. Второй группе предоставили только психологическую поддержку. Участники из первой группы каждую неделю ходили на очные групповые занятия. Еще им советовали практиковаться дома по 15-20 минут в день.

До и после курса занятий добровольцы заполнили опросники. Исследователи установили: осознанность снижала уровень дистресса у участников сильнее, чем просто психологическая поддержка. Каждого шестого студента осознанность спасла от сильного дистресса. Кроме того, осознанность повысила уровень благополучия добровольцев.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download