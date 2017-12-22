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Ученые из США проанализировали данные опубликованных исследований. Исследователи установили, что лекарства и программы для тренировки мозга не спасают от слабоумия. Здоровый образ жизни, включающий правильное питание, заботу о здоровье, физическую и социальную активность, оказался лучшим средством для укрепления здоровья мозга, сообщает UPI.com.

Специалисты обнаружили: по данным 16 исследований, сочетание физических упражнений, диеты и упражнений для тренировки мозга способствовало повышению продуктивности на когнитивных тестах. Однако связь была слабой. Ни в одном из 51 исследования ученые не нашли доказательств того, что лекарства способны защитить от деменции.

В 38 исследованиях не подтвердилась эффективность витаминов и добавок (жирных кислот омега-3, гинкго билоба, витаминов B, C, D и E) в борьбе со слабоумием. 11 исследований показали: упражнения для тренировки мозга не предотвращают деменцию. Ученые подчеркивают необходимость проведения дальнейших исследований в этой области.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download