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Ученые не предлагают отказываться от использования смартфонов и планшетов в вечернее время, ведь это нереально для современного человека. Но они советуют смотреть на экран, испускающий вредный для качества сна синий свет, в очках со стеклами янтарного цвета. Как напоминает Zee News, синий свет экранов мобильных устройств подавляет выработку мелатонина (вызывает сонливость) и повышает внимательность.

Очки блокируют этот световой спектр. Это доказал эксперимент с участием 14 человек, страдающих бессонницей. Семь вечеров подряд они использовали в течение двух часов перед отходом ко сну очки с обычными стеклами или очки с цветными стеклами. Через четыре недели все повторялось, но добровольцам меняли очки. При этом фиксировалось качество и продолжительность сна.

Оказалось, цветные очки давали примерно 30 дополнительных минут сна. О том, что продолжительность сна и его глубина увеличились, а качество повысилось, отметили и сами добровольцы. В целом они зафиксировали улучшение ситуации с бессонницей. Кстати, цветные линзы также помогли снизить у добровольцев давление.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download