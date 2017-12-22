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Ученые Университета Небраски-Линкольна узнали, каким образом распитие спиртного влияет на мужчин, точнее, на их восприятие представительниц противоположного пола. Во-первых, алкоголь заставляет мужчин смотреть на женщин как на потенциальных сексуальных партнеров, пишет "Федеральное агентство новостей".

Это ученые выяснили, проведя эксперимент с 50 мужчинами 20-30 лет. Некоторых добровольцев попросили выпить алкогольный напиток, а остальные пили безалкогольные напитки. Далее добровольцам показали фотографии женщин в вечерних платьях и попросили оценить, насколько эти женщины привлекательны. Параллельно специальная система отслеживала перемещения глаз добровольцев. Ученых интересовало, на чем мужчины дольше задерживали взгляд.

Оказалось, под воздействием алкоголя мужчины обращали внимание на грудь и талию женщин, если те казались им привлекательными, но не слишком уверенными в себе. Трезвые участники эксперимента внимательно изучали черты лица у "самодостаточных" и "душевных", по их мнению, женщин. В целом выпивших мужчин уверенные в себе женщины особо не интересовали.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download