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В следующем году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесет ее в международный реестр болезней, передает The Daily Mail. После десяти лет анализа данных и отслеживания поведения людей, проводящих много времени за компьютерными играми, эксперты решили: у некоторых геймеров наблюдаются реальные психические проблемы.

Можно говорить о психическом расстройстве, если игры превалируют над другими жизненными интересами. Однако данное аномальное поведение должно сохраняться минимум год, прежде чем будет диагностирована игровая зависимость. Пока чрезмерное увлечение интернетом или телефоном эксперты не готовы занести в реестр.

Комментирует Владимир Позняк, координатор подразделения ВОЗ по токсикомании и психического здоровья: "Врачи должны понять, что игровая зависимость сильно отражается на здоровье. Конечно, у большинства людей, любящих игры, нет проблем". По статистике, проблемы фиксируются у 0,2-1% геймеров.

Однако исследования показали, что игры вроде Call of Duty и Grand Theft Auto в принципе негативно отражаются на гиппокампе, центре памяти мозга. К слову сказать, в последние годы ВОЗ также получала заявки на признание настоящими заболеваниями шопоголизм, трудоголизм и чрезмерный просмотр ТВ.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download