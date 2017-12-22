Ранний выход на пенсию увеличивает риск преждевременной смерти
Люди, которые рано уходят на пенсию, умирают раньше, чем те, кто продолжает работать после 65 лет. Это показало новое исследование, проведенное специалистами из Корнелльского университета. У мужчин, вышедших на пенсию в 62 года (за три года до достижения пенсионного возраста), риск преждевременной смерти оказался повышен на 20%, сообщает The Daily Mail.
Ученые обнаружили, что треть американцев выходила на пенсию в возрасте 62 лет. В большинстве сфер выход на пенсию в этом возрасте считается досрочным. Люди, вышедшие на пенсию в 62 года и раньше, потому что им так было положено, не сталкивались с негативными последствиями. А вот работники, которые вышли на пенсию на три года раньше положенного, умирали чаще тех, кто вышел на пенсию вовремя.
Кстати, ранее исследователи из Университета Турку и их коллеги выяснили: выход на пенсию может избавить от проблем со сном. У участников исследования после выхода на пенсию продолжительность сна увеличилась. Наиболее существенно она возросла у людей, имевших проблемы со сном и злоупотреблявших алкоголем до выхода на пенсию.