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Люди, которые рано уходят на пенсию, умирают раньше, чем те, кто продолжает работать после 65 лет. Это показало новое исследование, проведенное специалистами из Корнелльского университета. У мужчин, вышедших на пенсию в 62 года (за три года до достижения пенсионного возраста), риск преждевременной смерти оказался повышен на 20%, сообщает The Daily Mail.

Ученые обнаружили, что треть американцев выходила на пенсию в возрасте 62 лет. В большинстве сфер выход на пенсию в этом возрасте считается досрочным. Люди, вышедшие на пенсию в 62 года и раньше, потому что им так было положено, не сталкивались с негативными последствиями. А вот работники, которые вышли на пенсию на три года раньше положенного, умирали чаще тех, кто вышел на пенсию вовремя.

Кстати, ранее исследователи из Университета Турку и их коллеги выяснили: выход на пенсию может избавить от проблем со сном. У участников исследования после выхода на пенсию продолжительность сна увеличилась. Наиболее существенно она возросла у людей, имевших проблемы со сном и злоупотреблявших алкоголем до выхода на пенсию.