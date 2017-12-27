Наука |

"Водная диета", известная так же как "водное голодание", - наиболее небезопасная практика, обещающая снижение веса. Идея в том, что человеку разрешается только пить воду, чай или кофе. Любая еда исключается, пишет Luxora Leader. Диета стала популярной в соцсетях под тегом #waterfast.

Комментирует эксперт по расстройствам питания Джоанн Лабинер: "Подобная практика может быть напрямую связана с анорексией. Поэтому ее стоит избегать. В особенности это актуально после зимних праздников, когда люди пытаются всеми возможными способами скинуть набранный за новогодним столом вес. "Водная диета" может навредить внутренним органам, в частности, сердцу. Не даром, многие люди с анорексией умирают от сердечного приступа. Тело думает, что произошла чрезвычайная ситуация. Поэтом оно не спешит использовать запасенный жир, а "питается" ресурсами собственной мышечной ткани. Сердце - одна из самых важных мышц в теле".

"Такая диета, правда непродолжительная, может сработать, но только в отношении определенных людей и под строгим контролем врача. К примеру, немного поголодать можно пациентам с ожирением или диабетом 2-го типа", - говорит нефролог Джейсон Фанг. Эксперты напоминают, что для поддержания эффекта любой диеты, человек не должен худеть больше чем на 1 килограмм в неделю.

Между тем в соцсетях защитники "водной диеты" рассказывают о всесторонних плюсах режима. По их словам, отказ от пищи улучшает состояние кожи, избавляет от лишнего веса, делает тело более рельефным, "очищает" голову, улучшает сон. Некоторые голодают в течение почти месяца.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download