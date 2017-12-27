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По словам специалистов из Королевского колледжа врачей общей практики, долгие годы употребления хереса, пирожков и работа в ночную смену могли негативно отразиться на здоровье Санта-Клауса. Скорее всего, его Индекс массы тела (ИМТ) очень высок. А наличие лишнего веса, как известно, увеличивает риск гипертонии, диабета, рака и других проблем со здоровьем, пишет The Hindustan Times.

Большой объем талии, неправильное питание и употребление алкоголя также связывают с подагрой. Это метаболическое расстройство, при котором происходит накопление в суставах и разных тканях тела кристаллов уратов в форме моноурата натрия или мочевой кислоты, что провоцирует воспаление и боль. Жесткие черные сапоги Санта-Клауса опасны для его кровеносных сосудов, хотя активность немного уменьшает риск возникновения проблем.

Неизвестно, с кем живет Санта. Возможно, он страдает от одиночества и социальной изоляции. Кроме того, он сталкивается со стрессом и нехваткой сна на неделе перед праздником. Эксперты отмечают: Санта-Клаус подкрепляет хорошее поведение и учит отдавать, а не получать. Однако также ему следовало бы пропагандировать ведение здорового образа жизни.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download