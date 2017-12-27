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Принято считать, что лишний вес заставляет человека переживать, он недоволен собой, чаще имеет проблемы со здоровьем. Это негативно отражается на жизни в целом. Однако, как показали новые исследования Бристольского университета, люди с избыточным весом в большей степени склонны считать себя счастливыми, несмотря на повышенный риск рака, диабета и нарушений работы сердечно-сосудистой системы, отмечает "Lenta.RU".

В основе исследования лежит анализ банка данных Biobank, в котором хранятся сведения о генотипе и фенотипе полумиллиона мужчин и женщин в возрасте 40-70 лет. Была выявлена однозначная связь Индекса массы тела, состояния физического и психического здоровья человека.

Оказалось, люди с более высоким Индексом массы тела чаще имеют повышенное давление, диабет, которые должны снижать качество жизни. При этом половое созревание наступает у них в более раннем возрасте. Несмотря на все это, люди с лишним весом были в меньшей степени склонны к стрессам и в целом были больше довольны жизнью.

Эксперты имеют объяснение: полные люди получают достаточно питательных веществ и витаминов, чтобы быть устойчивее к жизненным проблемам, по сравнению с людьми, имеющими недостаточный вес.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download