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Специалисты из США проанализировали данные за 2011-2014 годы. Ученые выяснили, что по мере увеличения заработной платы средний вес представительниц прекрасного пола уменьшался. А вот представители сильного пола при росте уровня дохода вес не теряли, передает UPI.com.

Исследователи обнаружили: в целом примерно 31% добровольцев в группе с самым высоким уровнем дохода (83000 долларов и выше для семьи из четырех человек на 2014 год) страдал ожирением. В группе людей с доходами ниже вышеупомянутого уровня ожирение было у 40%. Однако важную роль играл пол.

Так, уровень ожирения среди женщин резко снижался по мере роста уровня дохода. Ожирением страдали около 45% участниц, находившихся у черты бедности, 43% в группе со средним уровнем дохода и 30% в группе с высоким уровнем дохода. У мужчин все оказалось иначе. Уровень ожирения оказался выше всего у в группе участников со средним уровнем дохода (38,5%).

В группе мужчин у черты бедности распространенность ожирения составляла 31,5%, а в группе с высоким уровнем дохода - 32,6%. Исследователи не знают, что лежит в основе выявленных различий. Но они установили: высшее образование снижает риск ожирения. Около 40% добровольцев со средним образованием и ниже имели ожирение по сравнению с 28% участников с высшим образованием.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download