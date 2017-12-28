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Психологи Калифорнийского университета выявили удивительную особенность человека, которая напрямую зависит от уровня его финансового благополучия. Как передает РИА "Новости", оказывается, состоятельные люди склонны испытывать больше позитивных эмоций от мыслей о самих себе. А вот люди, зарабатывающие меньше, получают больше удовольствия от возможности общаться с другими.

Эти выводы ученые сделали по итогам наблюдений за 1519 людьми. Помимо данных о доходах, исследователи выяснили у добровольцев, как сильно те испытывают эмоции, которые обычно связывают со счастьем (любовь, радость, сострадание, гордость, энтузиазм, благоговение, удовлетворение). Этот анализ производился за счет внедрения небольшого теста.

Добровольцам требовалось оценить, насколько они согласны с утверждениями вроде "Забота о других людях вызывает у меня теплые чувства". Итак, для людей с большими доходами главным источником положительных эмоций оказались гордость и удовлетворение собой. Наиболее высоко они оценивали фразы вроде "Я получаю удовольствие, когда люди меня уважают". Для менее богатых добровольцев счастье проявлялось в таких чувствах, как любовь и сострадание другим.