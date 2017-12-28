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Пробиотические продукты, как известно, полезны для пищеварения. Но, согласно новому исследованию, они же способны защитить от депрессии. Этот вывод, правда, сделан по итогам экспериментов с крысами, передает The Health Site. Данное исследование Орхусского университета объясняет, почему нередко у людей с обилием вредной пищи в рационе отмечается плохое настроение.

Итак, животные, которых кормили жирной пищей, демонстрировали поведение, схожее с депрессией. А вот крысы, в чьем рационе присутствовали пробиотики, поведение не меняли. У животных из первой группы увеличивалось число белых кровяных клеток в тканях мозга, что свидетельствовало о хроническом воспалении. Эти же клетки не раз находили в жировой ткани и печени людей с ожирением и у диабетиков.

В свою очередь, в группе принимавших пробиотики число клеток было значительно снижено. Видимо, пробиотики перепрограммировали иммунную систему. Также это показывает, что желудочно-кишечный тракт связан с головным мозгом. Возможно, проведенная работа позволит принципиально изменить подход в лечении депрессии.