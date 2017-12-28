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В мире от диабета страдают около 285 миллионов человек. 90% из них имеют диабет 2-го типа. Эти люди вынуждены регулярно измерять концентрацию глюкозы в крови. Сотрудники Национального института биомедицинской визуализации и биоинженерии разработали для диабетиков уникальный пластырь.

Пластырь с растворяющимися микроиглами может существенно облегчить жизнь больных диабетом 2-го типа. Он автоматически измеряет уровень сахара в крови и регулирует его. Специалисты подчеркивают, что пластырь не одноразовый, передает International Business Times.

Для создания пластыря исследователи использовали альгинат - похожее на резину природное вещество, экстрагированное из бурых водорослей. Затем материал смешали с терапевтическими агентами и сделали из него микроиглы. Устройство уже успешно протестировали на мышах.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download