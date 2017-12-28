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В Америке - стане любителей кофе на наших глазах происходит самая настоящая революция. Традиционные методы заваривания под угрозой. Все говорят о холодном способе. Аналитическое издание Roast Magazine приводит поразительные цифры: за последние два года продажи кофе холодного заваривания в американских кофейнях выросли на 460%. Эксперты сегодня оценивают объем этого рынка примерно в $38,1 миллионов.

Однако несмотря на растущую популярность холодного кофе, в научной литературе до недавнего времени практически не было исследований, в которых были бы описаны химические процессы, происходящие при таком способе приготовления. Насколько это полезно или наоборот - вредно для здоровья? Этот пробел решили восполнить специалисты факультета химии и биохимии Университета Томаса Джефферсона (США) Меган Фуллер и Найни Рао. Их исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.

Ученые исследовали скорость химических процессов и концентрацию двух ключевых веществ - кофеина и хлорогеновой кислоты - в 4 образцах кофе, приготовленного холодным и горячим способами. Друг от друга эти образцы отличались разной степенью обжарки и помола кофейных зерен.

Лучше всего придают напитку вкус и аромат зерна средней обжарки и грубого помола. При этом концентрация кофеина значительно выше при приготовлении кофе холодным, нежели горячим способом. Содержание кофеина в первом случае достигает 1200 миллиграмм на литр, во втором случае это значение немногим больше 1000. Что касается хлорогеновой кислоты, то здесь холодный и горячий способы дали приблизительно одинаковые результаты.

Однако в рукаве у приверженцев традиционного кофе есть один козырь - скорость приготовления. Ведь для того, чтобы заварить кофе горячим способом, достаточно нескольких минут. А чтобы получить холодный кофе, надо запастись недюжинным терпением. Но и на этот случай ученые приготовили кофейным новаторам приятный сюрприз. Оказалось, для того, чтобы концентрация кофеина и хлорогеновой кислоты достигла пиковых значений, достаточно настаивать молотый кофе всего 6-7 часов, а не 10-24, как предписывали инструкции ранее. Хотя, конечно, чтобы стать приверженцем холодного кофе, все равно надо быть чертовски предусмотрительным.

Источник: kompravda.eu