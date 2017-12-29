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Гастроэнтеролог Винсент Хо из Университета Западного Сиднея предупреждает о том, что спиртные напитки намного опаснее, чем мы привыкли считать. Как передает "Корреспондент.net", если человек часто выпивает, то клетки его желудка будут разрушены.

Было проведено исследование состояния 47 добровольцев. Оказалось, люди, выпивавшие алкоголь, чаще имели признаки повреждения стенок желудка и небольшие кровотечения. При этом было установлено, что красное вино обладает бактерицидными свойствами отчасти за счет сочетания кислотности и наличия спирта.

Еще эффективнее, с этой точки зрения, напитки, содержащие 60-80% спирта. Они способны уничтожать бактерии в полости рта всего за одну минуту. В свою очередь, восстановление тканей желудочно-кишечного тракта после употребления напитков с 10%-м содержанием спирта занимает сутки. При регулярном употреблении спиртного у человека появлялась диарея, тошнота и рвота.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download