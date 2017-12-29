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Сара Флор, диетолог из Великобритании, опубликовала исследование, касавшееся связи питания и либидо. По ее словам, есть набор продуктов, которые однозначно повысят либидо и дадут человеку энергию, необходимую для половой активности, передает "Федеральное агентство новостей".

Не секрет, что депрессия и некоторые болезни заметно снижают либидо. А правильное питание способно его восстановить. Секрет в следующем: в рационе должны присутствовать жирная рыба, орехи и яйца. При этом стоит отказаться от сахара, так как его частое употребление приводит к набору лишнего веса, что подавляет сексуальную активность.

Также зачастую проблемы в интимной сфере связаны с нарушениями кровотока. Чтобы этого избежать, эксперт рекомендует употреблять в пищу ягоды, шпинат, семена тыквы, нут. Не лишними будут мясо птицы и хлебобулочные продукты в умеренных количествах. Они способны поднять настроение.

Сельдерей увеличит концентрацию природных феромонов в организме человека, а чеснок повысит либидо. Диетолог советует обратить внимание на темный шоколад, арбуз, острый перец, авокадо, устрицы.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download