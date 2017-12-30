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Специалисты из Университета Эксетера провели четыре исследования в трех компаниях. В исследованиях участвовали 320 сотрудников компаний. Исследователи обнаружили: руководители с перепадами настроения вызывали больше напряжения в офисе, чем начальники, которые все время были неприятными, пишет The Daily Mail.

Непредсказуемость босса негативно отражалась на производительности труда рабочих. Последствия были наиболее выраженными, если работник не имел поддержки со стороны коллег. Стабильно плохие отношения с руководителем оказались лучше отношений с начальником, склонным к вспышкам гнева.

Ранее сотрудники Университета Денвера выяснили, что манипуляторы и психопаты - не лучшие руководители. Исследование показало: управляющие с ярко выраженными психопатическими чертами делали менее выгодные инвестиции по сравнению с остальными, хотя за несколько лет это могло привести к большим инвестициям. А управляющие с высоким уровнем нарциссизма шли на больший инвестиционный риск, чтобы заработать ту же сумму, которую зарабатывали люди с менее выраженными нарциссическими чертами.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download