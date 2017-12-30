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Новое исследование, проведенное сотрудниками Гарвардской бизнес-школы, показало, что люди, стоящие в самом конце очереди, довольны на 20% меньше, чем те, за кем стоит кто-то еще. Поэтому они часто переходят в соседние очереди, даже если уже стоят в самой короткой. Кроме того, они в четыре раза чаще решают не дожидаться своей очереди и уходят, рассказывает The Daily Mail.

После наблюдения за поведением людей, стоящих в очереди в продуктовом магазине, ученые провели эксперимент. Они создали онлайн-опрос. Добровольцам, согласившимся принять в нем участие, сказали, что это займет всего 5 минут. На самом деле участие в опросе занимало всего минуту, но перед этим добровольцы попадали в очередь. Они могли остаться в своей очереди, встать в соседнюю либо уйти.

Специалисты установили: каждый пятый человек, стоявший в очереди последним, переходил в соседнюю очередь. При этом там в среднем приходилось ждать на 10% дольше. Люди, которые меняли очередь дважды, ждали на 67% дольше. Первые 10 секунд были самыми трудными для людей, оказавшихся в конце очереди. Потом они становились терпеливее.

По словам исследователей, участники вставали в соседнюю очередь только из-за того, что им не нравилось быть последними. Ученые советуют людям, находящимся в конце очереди, отвлекаться на беседу с человеком, стоящим впереди. Уход в соседнюю очередь лишь продлит ожидание.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download