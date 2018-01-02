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В будущем в Латвии могут появиться дороги, при строительстве которых будет использоваться зола. Как отмечают ученые, золу, которая образуется в результате сжигания стружки на когенерационных станциях, возможно добавить к грунту и щебню, которые используются в строительстве дорог, пишет skaties.lv.

Ученые считают, что зола может служить как альтернативный компонент цементу и извести, которые на данный момент используются при строительстве дорог. Возможности использования золы изучают ученые Рижского технического университета (РТУ) совместно с компанией Latvijas valsts meži и производителем тепловой энергии Fortum, и уже скоро в Латвии может появиться первый экспериментальный участок дороги. Ученые отмечают, что данная идея не нова, поскольку в других странах зола в строительстве дорог уже используется.

Согласно последним экспериментам, в результате добавления золы в размере 20-30%, увеличивается предел выносливости поверхности дорог. Также, в отличие от извести и цемента, золу можно получать бесплатно. На данный момент, с биотопливные станций зола попадает на свалку, за что предприятиям приходится еще и платить.

В настоящее время изучаются возможности использования золы при укладке верхнего слоя лесных дорог. Однако теоретически золу можно использовать при укладке слоев щебня (щебеночного основания) на дорогах государственного значения. Также ученые рассматривают возможность использовать золу в лесах в качестве удобрения. Как указывают в компании Latvijas valsts meži, зола содержит калий и фосфор, которых не хватает лесной почве.

Однако для начала предстоит выяснить, не причинит ли использование золы вред природе, поэтому сейчас руководители проекта ждут разрешения от ответственных структур. Сначала планируется разработать технический проект и составить смету. Само же строительство дорог с использованием золы будет начато не раньше, чем в конце следующего года.

Напомним, ранее на латвийских дорогах уже проводились эксперименты, целью которых было выяснить, подходит ли сланцевая зола для строительства дорог. Результаты технического и экологического мониторинга, проведенного в рамках пилотного проекта в 2012-2016 годах, показали, что оба тестовых отрезка, построенных с применением сланцевой золы на участках дорог Нарва — Мустайыэ и Симуна — Вайату имеют высокие показатели прочности и допустимой нагрузки на дорожное полотно.

На первом этапе проекта зола использовалась для создания стабилизирующего слоя под асфальтом на участке дороги Нарва — Мустайыэ длиной 1,6 километра, ранее сообщало rus.delfi.ee. На втором этапе был построен 900-метровый участок дороги Симуна — Вайату, где сланцевая зола использовалась для масс-стабилизации торфяного слоя.

Фото: pixabay.com