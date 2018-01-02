Некоторые люди очень переживают, что непременно наберут лишние килограммы в предстоящие зимние праздники. Но учёные нашли своеобразное утешение. Если такое всё-такие случится, то стоит вспомнить о том, что не все жиры вредны. Исследования на мышах и обезьянах показали, что жир хранит необходимые иммунные клетки и, возможно, делает их более эффективными в борьбе с инфекцией.

Ясмин Белькаид (Yasmine Belkaid) и её исследовательская группа из На­ци­о­наль­ных институтов здра­во­ох­ра­не­ния США обнаружила, что один тип иммунных клеток (Т-клетки памяти), по всей видимости, хранится в жировых отложениях мышей. Эти клетки обучаются борьбе с инфекцией. После того как они подвергаются воздействию патогена, они готовятся дать более сильный ответ в следующий раз, когда они сталкиваются с "врагом" вновь.

Исследователи заражали мышей паразитами или бактериями. Во время работы выяснилось, что Т-клетки памяти образовывали плотные группы в жировых отложениях животных.

Тесты показали, что эти клетки оказались более эффективными в борьбе, чем те, которые "хранятся" в других органах. Они лучше самопроизводились и высвобождали химические вещества, противоборствующие инфекции.

Спустя какое-то время мышей снова подвергали действию тех же патогенов, а Т-клетки памяти, хранящиеся в жировых отложениях грызунов, быстрее прочих отвечали на них.

Специалисты, работающие под руководством Белькаид, обнаружили, что у обезьян также много Т-клеток памяти в их жировых отложениях, и эти "помощники" тоже работали лучше других.

"Ткань похожа на волшебное зелье, которое может оптимальным образом активировать Т-клетки", — говорит Белькаид.

В следующем эксперименте учёные взяли жировые отложения у мышей, которые ранее подвергались воздействию патогена, и имплантировали их другим грызунам. Последние никогда прежде не были инфицированы этими же патогенами.

После этого животных из второй группы подвергли воздействию бактерий или паразитов. В итоге Т-клетки памяти из имплантированных жиров включались в работу, предоставляя защиту, как если бы "неопытные" мыши встречались с патогенами ранее.

"Этого достаточно, чтобы обеспечить хорошую защиту от инфекции", — говорит Белькаид.

Она считает, что Т-клетки памяти особенно сильны, поскольку они могут "питаться" энергетически богатой жировой тканью, в которой и хранятся. "Она обладает огромным количеством питательных веществ", — говорит исследовательница.

Результаты работы, по мнению учёного Энтони Ферранте (Anthony Ferrante) из Колумбийского университета, должны изменить наше представление о жире в вопросах здоровья.

"Если вы возьмёте учебник, то в нём будут перечислены иммунные органы, такие как лимфоузлы. Но новое исследование и ряд других меняют это представление", — говорит он. Жир тоже должен считаться иммунным органом, считает учёный.

Впрочем, не все жиры хороши. Когда люди начинают поправляться, то отношение между жировой тканью и иммунными клетками может измениться не в пользу человека, что приведёт к развитию воспалительных процессов (и сопутствующим проблемам). Тем не менее, говорит Белькаид, иметь некоторое количество жира полезно.

На сегодняшний день она и её коллеги ищут иммунные клетки в образцах, взятых при биопсии человеческих жировых тканей. Если получится их найти, то исследователи попытаются выяснить, что именно делают жировые клетки, чтобы увеличить эффективность работы этих клеток.

Белькаид надеется, что будущая находка (если она будет сделана) приведёт к разработке новых способов, повышающих иммунный ответ организма на инфекции, рак и прививки.

"Можно попытаться взять иммунные клетки человека, сделать их более агрессивными и более эффективными в борьбе против рака, а затем вернуть их в организм", — заключает она.

Результаты исследования представлены в научном издании Immunity.

К слову, следить за жировыми отложениями в организме помогают особые "весы". А то, что далеко не весь жир полезен, ещё раз подтвердило исследование, показавшее, что он подпитывает "дороги", по которым распространяется рак.

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