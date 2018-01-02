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Пьяные мужчины чаще воспринимают женщин как сексуальные объекты, выяснили психологи. Однако они менее склонны это делать, если собеседница кажется им умной и дружелюбной — очевидно, эти характеристики «очеловечивают» женщин в мужских глазах. Исследователи надеются, что новые данные позволят лучше бороться с сексуальной агрессией.

Расхожее мнение гласит, что пара порций спиртного заставляет мужчин смотреть на женщин иначе. И это действительно так, выяснили психологи из Университета Небраски-Линкольна в США. Результаты исследования были опубликованы в журнале Sex Roles.

Более ранние исследования уже показывали, что выпившие мужчины действительно чаще воспринимают женщину как сексуальный объект. Однако на этот раз ученые выяснили, что дело не в том, что мужчины просто начинают считать большее количество женщин привлекательными.

Участниками исследования стали 49 мужчин 21-27 лет. В ходе эксперимента часть из них должна была пить коктейли из апельсинового сока и крепкого алкоголя до достижения определенной степени опьянения. Остальные пили более легкие напитки, которые на запах и вкус напоминали алкогольные, но содержание спирта в них было слишком низким, чтобы опьянеть.

Далее исследователи продемонстрировали участникам фотографии 80 молодых женщин, одетых как на вечеринку. Перед этим те же фотографии были показаны более чем 300 мужчинам и женщинам, которые должны были оценить привлекательность, душевную теплоту и ум этих женщин.

Никто из участников не был знаком с женщинами на фото и не получал о них дополнительной информации — все их суждения основывались на субъективном восприятии образа на фото.

«Мы должны ясно понимать — все это происходит лишь у людей в голове», — подчеркивает психолог Эбби Ример, ведущий автор исследования.

И опьяневшие, и трезвые мужчины разглядывали фотографии, а исследователи контролировали направление и длительность их взгляда с помощью айтрекинга — технологии определения координат взора. Как оказалось,

пьяные мужчины меньше смотрели на лицо женщины и больше разглядывали ее грудь и талию.

Кроме того, этот эффект усиливался, если женщина воспринималась как недружелюбная или глуповатая.

«Мужчины в состоянии алкогольной интоксикации были менее склонны рассматривать женщину как сексуальный объект, если им казалось, что она обладает душевной теплотой и умом, а также средней привлекательностью, — отмечает Ример. — Возможно, дело в том, что дружелюбие и ум — это «очеловечивающие» атрибуты, уводящие от восприятия человека как объекта».

«Если женщины не выглядят дружелюбными и умными, мужчины будут тратить меньше времени, разглядывая их лица и больше — разглядывая сексуальные части тела», — подтверждает слова коллеги Сара Джервейс, соавтор исследования.

Несмотря на небольшое количество участников, исследование может дать представление о том, как предотвратить сексуальную агрессию, особенно при употреблении алкоголя, считают исследователи. Домогательства нередко имеют место на вечеринках, и употребление алкоголя может быть одним из факторов, влияющих на мужское поведение.

Впрочем, разглядывать выступающие части женского тела стремятся не только выпившие мужчины. Как показало недавнее исследование, и на трезвую голову они тоже преимущественно разглядывают область от груди до бедер, независимо от того, предполагают они вступить с женщиной в романтические отношения или дружеские. Женщины же изучают взглядом область головы и грудной клетки. Свободные женщины при этом дольше разглядывают мужчин, чем женщины, уже состоящие в отношениях.

В среднем же представители обоих полов чаще смотрят на верхнюю половину тела человека на фото перед собой, если им предлагается задуматься о романтических отношениях с ним, и на ноги, если речь идет о дружбе.

«Люди изучают черты внешности друг друга по-разному в зависимости от того, каких отношений они ожидают», — заключили исследователи.

Также ранее с помощью айтрекинга удалось установить еще одно различие между «мужским» и «женским» взглядом. Оказалось, что женщины изучают в основном левую половину лица и пристальнее смотрят в левый глаз, чем в правый. Кроме того, они рассматривали лицо намного дольше, чем мужчины.

«Мы можем определить пол участника, основываясь на том, как он рассматривает лицо», — сообщил доктор Антуан Кутро, ведущий автор исследования. Исследователи исключили возможные культурные различия: среди участников были представители около 60 национальностей.

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