Ученые из США пришли к выводу, что регулярное недосыпание приводит к развитию болезни Альцгеймера. Исследование опубликовано на сайте Университета Вашингтона (Сент-Луис).

Светила науки утверждают, что при регулярном недосыпе в мозгу повышается концентрация белка бета-амилоида, который приводит к развитию деменции.

В ходе исследований выяснилось, что после бессонной ночи уровень опасного вещества у испытуемых на 25-30 процентов превышал норму. При регулярном недосыпании последствия могут быть необратимыми, заявляют ученые.

Болезнь Альцгеймера — одна из распространенных форм деменции, чаще всего встречается у людей после 50 лет.

Источник: doctor.rambler.ru фото freeimages.com, pexels.com-Free Download