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Компания Apple раньше заявленного срока начал обмен аккумуляторов старых iPhone, сообщает «Эхо Москвы».

С января по декабрь 2018 года батареи можно поменять за 29 долларов вместо 79.

Заменить батарею можно будет, если ее износ составляет не менее 80% емкости по сравнению с новой. Ее состояние подтвердит специальный диагностический тест, уточняет портал Igen.

В конце декабря стало известно, что с помощью теста производительности Geekbench пользователи получили подтверждение своим подозрениям в умышленном снижении Apple производительности iPhone со старым аккумулятором.

Компании пришлось принести покупателям извинения, и объяснить ситуацию попытками компенсировать износ батареи.